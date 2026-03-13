اتفاق بالسماح للشاحنات الاردنية الدخول لسوريا ومشاهد تظهر الاعتداء عليها

الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام سورية أنه تم الاتفاق على السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري بالدخول إلى الأراضي الأردنية، وكذلك السماح للشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني بالدخول إلى الأراضي السورية، دون إجراء عمليات المناقلة على الحدود.



وبحسب ما نقلته وسائل الاعلام، انه يأتي القرار بهدف تسهيل حركة نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق.



في المقابل، تداول نشطاء عبر موقع فيسبوك مقاطع فيديو قالوا إنها توثق اعتداءات على شاحنات أردنية قرب معبر نصيب، حيث تظهر المقاطع قيام أشخاص برشق الشاحنات بالحجارة.







وكان قد بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس، في دمشق، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السوري قتيبة بدوي عدداً من الملفات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.



وتناول اللقاء سبل تعزيز حركة التبادل التجاري بين الأردن وسوريا، حيث أكد الجانبان الحرص على تسهيل دخول البضائع والمنتجات بين البلدين، وضمان انسيابية عبورها بإجراءات مرنة تسهم في دعم النشاط التجاري بينهما.



وجرى الاتفاق على تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وكذلك عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة للقيام بالعمليات ذاتها، بما يسهم في تعزيز التكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويفتح آفاقاً أوسع أمام حركة التجارة الإقليمية.

