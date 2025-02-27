اجتماع في مجلس النواب لبحث ملف التطبيقات الغير مرخصة قريبا

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الوكيل الإخباري- عقدت نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي اجتماعاً موسعاً أمس الأربعاء بحضور رئيس وأعضاء لجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب ، لتناول أهم القضايا والمطالب التي تخص العاملين في قطاع النقل العام . اضافة اعلان





وتم خلال اللقاء استعراض التحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الراهن، بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب العاملين في هذا المجال لمحاولة إيجاد حلول من شأنها إنعاش قطاع النقل العام.



وأكد رئيس النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي بالإنابة محمد شحادة الحديد لـ "الوكيل الإخباري" ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل قطاع النقل العمومي ، الذي بات يعاني كثيراً خاصة في الآونة الأخيرة .



وأشار إلى أن الاجتماع مع لجنة النقل النيابية بالأمس تمخض عنه الاتفاق على تشكيل لجنة من العاملين في قطاع النقل من جميع المحافظات لمواصلة التباحث مع النواب، بالإضافة إلى تنظيم لقاء داخل مجلس الشعب لبحث مطالب العاملين بشكل أكبر، وعلى رأسها التطبيقات الغير مرخصة ، كما تم التأكيد على ضرورة إيصال هذه المطالب إلى رئاسة الوزراء.