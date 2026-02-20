اجراء عاجل بخصوص حادثة الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة بإربد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بيانًا بشأن مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية، يُظهر تعرض شاب من ذوي الإعاقة لاعتداء وحشي.

وأكد المجلس أنه تحرك فور تداول المقطع، حيث جرى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة ومدعي عام إربد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح أن التحقيقات ما تزال جارية من قبل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لأحكام القانون.



وأعرب المجلس عن بالغ استيائه وإدانته الشديدة لهذه الممارسات، مشددًا على أنه سيتابع القضية بشكل حثيث لضمان تقديم الجناة للعدالة، إلى جانب مواصلة جهوده في التصدي لكافة أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.