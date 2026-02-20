اجراء عاجل بخصوص حادثة الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة بإربد

وأكد المجلس أنه تحرك فور تداول المقطع، حيث جرى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة ومدعي عام إربد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح أن التحقيقات ما تزال جارية من قبل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لأحكام القانون.
وأعرب المجلس عن بالغ استيائه وإدانته الشديدة لهذه الممارسات، مشددًا على أنه سيتابع القضية بشكل حثيث لضمان تقديم الجناة للعدالة، إلى جانب مواصلة جهوده في التصدي لكافة أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات عنف، حتى وإن كانت محل اشتباه، مؤكدًا أهمية عدم تنازل الأسر عن الحق الشخصي في مثل هذه القضايا، حفاظًا على حقوق أبنائهم وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
-
أخبار متعلقة
-
بعد وفاة والدته بحادث اثناء نزهة ... الطفل زيد في ذمة الله على اثر اصابته
-
تولين .. طالبة في الصف السادس مهددة بالرسوب بسبب مرضها ! ووالدتها تناشد وزير التربية
-
مصدر: آلية خصم مخالفات السير قيد الإعداد والإعلان عن تطبيقها قريباً
-
الضمان الاجتماعي لـ برنامج الوكيل: التعديلات جاءت لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال
-
إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في الزرقاء
-
مفاجأة في رصد هلال رمضان في سماء الأردن الليلة
-
الامن العام : حدث يقتل شقيقه طعناً في المزار الشمالي
-
توضيح هام من الإفتاء حول ركن أساسي من أركان الصيام لا يصح الصيام بدونه