اختفاء شابة في نعيمة بإربد وعائلتها تناشد المساعدة بالعثور عليها

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تبحث عائلة الشطناوي في نعيمة بمحافظة إربد عن ابنتهم علا محمود سلامه الشطناوي، بعد أن فقدت آثارها صباح اليوم.

ووفقًا لما أفادت به العائلة، فقد غادرت علا منزلها عند الساعة الثامنة صباحًا، وهي تعاني من أمراض نفسية، ولم تعد حتى لحظة إعداد هذا الخبر، ما أثار حالة من القلق والخوف بين أفراد أسرتها.



وناشدت العائلة كل من شاهدها أو لديه أي معلومات عن مكان وجودها التواصل على الأرقام التالية:

0789993156

0790151570

0797791786

0780304359

0772381371