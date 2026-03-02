الإثنين 2026-03-02 01:35 ص

اختفاء شابة في نعيمة بإربد وعائلتها تناشد المساعدة بالعثور عليها
 
الإثنين، 02-03-2026 12:15 ص

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - تبحث عائلة الشطناوي في نعيمة بمحافظة إربد عن ابنتهم علا محمود سلامه الشطناوي، بعد أن فقدت آثارها صباح اليوم.

ووفقًا لما أفادت به العائلة، فقد غادرت علا منزلها عند الساعة الثامنة صباحًا، وهي تعاني من أمراض نفسية، ولم تعد حتى لحظة إعداد هذا الخبر، ما أثار حالة من القلق والخوف بين أفراد أسرتها.


وناشدت العائلة كل من شاهدها أو لديه أي معلومات عن مكان وجودها التواصل على الأرقام التالية:
0789993156
0790151570
0797791786
0780304359
0772381371


وأكدت الأسرة لموقع الوكيل الاخباري أن أي معلومة، مهما بدت بسيطة، قد تسهم في الوصول إليها، داعيةً المواطنين إلى التعاون والمساعدة، ومشاركة الخبر على أوسع نطاق.

 
 


