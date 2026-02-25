الأربعاء 2026-02-25 01:17 م

اختفاء شاب أردني في جرمانا يثير قلق عائلته ومناشدات للعثور عليه

اختفاء شاب أردني في جرمانا يثير قلق عائلته ومناشدات للعثور عليه
اختفاء شاب أردني في جرمانا يثير قلق عائلته ومناشدات للعثور عليه
 
الأربعاء، 25-02-2026 11:33 ص
الوكيل الإخباري- ناشدت عائلة الشاب الأردني محمد طارق سعد الدين الجهات الرسمية في المملكة التدخل العاجل للمساعدة في كشف مصيره، بعد فقدان الاتصال به في سوريا منذ تاريخ 18 شباط 2026.اضافة اعلان


وقال شقيق المفقود، في تصريح لـ "الوكيل الإخباري"، إن الاتصال انقطع مع محمد منذ ذلك التاريخ أثناء وجوده في منطقة جرمانا في سوريا، حيث كان يقود مركبة من نوع "تويوتا هايلاندر" سوداء اللون تحمل لوحات أردنية، ومتوجهًا من جرمانا إلى باب توما، قبل أن ينقطع التواصل معه بشكل كامل، دون ورود أي معلومات عن مكان وجوده حتى اللحظة.

وأضاف أن العائلة تتابع القضية بقلق بالغ، في ظل غياب أي مؤشرات تطمئنهم على سلامته، مشيرًا إلى أنهم يناشدون وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في دمشق مخاطبة الجهات المعنية في سوريا، وبذل الجهود اللازمة للبحث عنه وكشف ملابسات اختفائه.

ودعت العائلة كل من تتوفر لديه أي معلومات، مهما كانت بسيطة، إلى التواصل على الرقم التالي:
00962790860517
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة ما تأثير الماء على عمل الدماغ؟

الأونروا: حماية المدنيين في غزة أولوية إنسانية ملحّة في ظل الأوضاع المتدهورة

فلسطين الأونروا: حماية المدنيين في غزة أولوية إنسانية ملحّة في ظل الأوضاع المتدهورة

مسابقة JustMarkets Boost تُبرز التركيز القوي على نجاح المتداولين

أخبار الشركات مسابقة JustMarkets Boost تُبرز التركيز القوي على نجاح المتداولين

4 قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا

عربي ودولي 4 قتلى في هجوم أوكراني بالمسيّرات على مصنع في غرب روسيا

انقلاب باص حكومي في جرش يُسفر عن إصابتين متوسطتين

خاص بالوكيل انقلاب باص حكومي في جرش يُسفر عن إصابتين متوسطتين

جنود الاحتلال

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم دير بلوط غربي سلفيت

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان : إدراج عمان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، السفيرة الأسترالية في عمان باولا غانلي

أخبار محلية وزيرة التنمية تبحث والسفيرة الأسترالية في عمان التعاون في المجالات المشتركة



 






الأكثر مشاهدة