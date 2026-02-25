اختفاء شاب أردني في جرمانا يثير قلق عائلته ومناشدات للعثور عليه

وقال شقيق المفقود، في تصريح لـ "الوكيل الإخباري"، إن الاتصال انقطع مع محمد منذ ذلك التاريخ أثناء وجوده في منطقة جرمانا في سوريا، حيث كان يقود مركبة من نوع "تويوتا هايلاندر" سوداء اللون تحمل لوحات أردنية، ومتوجهًا من جرمانا إلى باب توما، قبل أن ينقطع التواصل معه بشكل كامل، دون ورود أي معلومات عن مكان وجوده حتى اللحظة.
وأضاف أن العائلة تتابع القضية بقلق بالغ، في ظل غياب أي مؤشرات تطمئنهم على سلامته، مشيرًا إلى أنهم يناشدون وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية في دمشق مخاطبة الجهات المعنية في سوريا، وبذل الجهود اللازمة للبحث عنه وكشف ملابسات اختفائه.
ودعت العائلة كل من تتوفر لديه أي معلومات، مهما كانت بسيطة، إلى التواصل على الرقم التالي:
00962790860517
