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ادارة الأرصاد الجوية : لا مؤشرات على موجات حارة حتى 20 آب

مدينة عمان
مدينة عمان




 

الجمعة، 09-08-2024 03:13 م

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن درجات الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها العادية بقليل خلال الفترة الحالية ولغاية نهاية الثلث الثاني من شهر آب.

وأضاف آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أنه حتى 20 من آب لا توجد مؤشرات على موجات حارة مع بقاء درجات الحرارة  أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام  بنحو درجتين مئويتين.

وبيّن آل خطاب أن الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع في عمان واغلب المناطق يبقى حار نسبيًا، حيث تلامس درجات الحرارة الـ 35 درجة مئوية ، بينما يكون حار  جدًا في العقبة والاغوار والبحر الميت، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 41 و43 درجة مئوية.

gnews

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