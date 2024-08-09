ادارة الأرصاد الجوية : لا مؤشرات على موجات حارة حتى 20 آب

وأضاف آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أنه حتى 20 من آب لا توجد مؤشرات على موجات حارة مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين مئويتين.
وبيّن آل خطاب أن الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع في عمان واغلب المناطق يبقى حار نسبيًا، حيث تلامس درجات الحرارة الـ 35 درجة مئوية ، بينما يكون حار جدًا في العقبة والاغوار والبحر الميت، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 41 و43 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام : سقوط رافعة في ميناء العقبة وإصابة سائقها
-
والد الاولى على المملكة لـ "الوكيل الاخباري" : رغد طالبة بسيطة اعتمدت على مدرستها ولم تلجأ للمراكز
-
الزراعة توضح بشأن استمرار ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق
-
حقيقة وضع بصمة لطلبة الأول ثانوي والتوجيهي في المدارس
-
قائد أمن العاصمة لـ أهالي عمان : أبلغوا عن هؤلاء بسرية - فيديو
-
شكاوى من عدم السماح لتجار بتصدير البندورة.. والزراعة: إجراء مؤقت
-
خبير نفطي: سعر برميل النفط سيتجاوز 200 دولار بهذه الحالة
-
الإدارة المحلية: قرار اغلاق المحال التجارية بوقت محدد لا يشمل المحافظات