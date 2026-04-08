ارتفاع أسعار زيوت السيارات في الأردن

الوكيل الإخباري - شهدت أسعار زيوت السيارات في الأردن ارتفاعا ملحوظا منذ بداية الشهر الحالي، وفق ما أفاد به عدد من المواطنين.





ووصلت لـ"الوكيل الإخباري"، شكاوى واسعة من المستهلكين من ارتفاع زيوت السيارات المحلية والأجنبية بالإضافة لفلاتر الزيت والهواء والمكيفات بنسب متفاوتة.



بدورهم أشار أصحاب محطات وورش السيارات إلى ارتفاع الأسعار بين 7 و10% بحسب نوع الزيت، وذلك بسبب الظروف الإقليمية.



وسجلت أسعار الزيوت الألمانية زيادة كبيرة، فقد ارتفع سعر الكرتونة من 37 إلى 43 دينارا بزيادة 6 دنانير، أما الزيوت الهجينة (Hybrid) فقد شهدت زيادة 8 دنانير على الكرتونة، فيما بلغت الارتفاعات في الزيوت اليابانية من 62 إلى 71 دينارا للكرتونة، أي بزيادة 9 دنانير.



وأضافوا أن الزيوت المحلية سجلت زيادة بلغت حوالي 7%، إذ ارتفع سعر الكرتونة للتر الواحد من 2.83 دينار إلى 3.05 دينار.



كما شهدت أسعار فلاتر الزيت والهواء والمكيفات ارتفاعا متدرجا من 15 إلى 70 قرشا حسب النوع.