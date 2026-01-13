ارتفاع الطلب على الحلويات والخبز خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- كشف نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي ارتفاع الطلب على الخبز والحلويات بنسبة 15% خلال المنخفض الجوي الحالي.

اضافة اعلان



وقال الحموي لـ"الوكيل الإخباري"، إن سلوك المواطنين تغير من التهافت على الخبز إلى الشراء حسب حاجة الأسرة بسبب توفر الخبز على مدار الساعة.



وأضاف أن المواطنين أقبلوا على شراء الحلويات الشعبية مثل العوامة وأصابع زينب والهريسة بأنواعها باعتبارها أصناف مرغوبة في فصل الشتاء وبأسعار في متناول الجميع.