ازدحامات خانقة تشهدها شوارع العاصمة عمّان - فيديو

ورصد "الوكيل الإخباري"، تباطؤ الحركة المرورية والازدحامات الخانقة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات الأمر الذي تسبب بتأخير وصول الطلاب والموظفين إلى أماكن عملهم.
كما رصد الانتشار الكثيف لرقباء السير على مختلف الطرق الرئيسية ومداخل العاصمة عمّان وذلك للعمل على تسيير الحركة المرورية وضمان وصول آمن للسائقين.
وكان قرر رئيس الوزراء، أمس السبت، تحديد الدوام الرسمي للأيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء) ليبدأ عند الساعة العاشرة صباحا في الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة وتوقع تشكل الانجماد على الطرقات.
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