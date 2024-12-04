استطلاع: 91% يتوقعون أن النواب سيمنحون الثقة لحكومة حسان

ووفقاً للاستطلاع المنشور على فيسبوك الوكيل الاخباري ، رأى "91% من المشاركين ان مجلس النواب سيمنح الثقة لحكومة جعفر حسان، بينما 9% رأوا أن المجلس لن يمنح الثقة."
وفي منصة تويتر: "77.8% من الأردنيين رأوا أن المجلس سيمنح الثقة لحكومة جعفر حسان، بينما 22.2% رأوا عكس ذلك"
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