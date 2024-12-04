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استطلاع: 91% يتوقعون أن النواب سيمنحون الثقة لحكومة حسان

جعفر حسان
رئيس الوزراء جعفر حسان
الأربعاء، 04-12-2024 07:36 ص

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- توقع 91% من المشاركين في استطلاع للرأي أن مجلس النواب سيمنح الثقة لحكومة جعفر حسان اليوم الأربعاء، وفقاً لاستطلاع أجراه الوكيل عبر منصاته على وسائل التواصل.

ووفقاً للاستطلاع المنشور على فيسبوك الوكيل الاخباري ، رأى "91% من المشاركين ان مجلس النواب سيمنح الثقة لحكومة جعفر حسان، بينما 9% رأوا أن المجلس لن يمنح الثقة."

وفي منصة تويتر: "77.8% من الأردنيين رأوا أن المجلس سيمنح الثقة لحكومة جعفر حسان، بينما 22.2% رأوا عكس ذلك"

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ومن المقرر أن ينهي مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسته بالتصويت على الثقة لحكومة جعفر حسان.

 

 
gnews

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