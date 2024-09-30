استمرار الشكاوى من رفع أسعار النقل البري من بيروت لعمان

وبحسب ما وصل لـ "الوكيل الإخباري" من عدد من المواطنين فإن أجرة النقل التي كانت تتراوح ما بين 25 - 50 دينار ، بلغت في هذه الأيام مبالغ طائلة بسبب استغلال بعض سيارات السفريات للظروف المحيطة ورفعهم لأسعار النقل لحد وصل نحو 250 - 300 دولار للشخص الواحد .
بدورها أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري تحذيراً للسائقين من الإقدام على رفع الأجور على الركاب المسافرين عبر خط عمان الشام بيروت ، تجنباً للمخالفات التي أقرتها تشريعات الهيئة .
وطالبت الهيئة المسافرين عبر خط عمان الشام بيروت بضرورة تزويد الهيئة بأسماء السائقين وأرقام المركبات التي يقوم سائقيها برفع الأسعار ، والتواصل مع وحدة الاعلام والاتصال في الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عبر الرقم 065100500 .
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