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استمرار الشكاوى من رفع أسعار النقل البري من بيروت لعمان

سيارات سفريات
سيارات سفريات
الإثنين، 30-09-2024 07:42 ص

الوكيل الإخباري- لا تزال الشكاوى المتعلقة برفع أسعار النقل البري من بيروت لعمان في ظل الظروف التي تشهدها لبنان بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي .

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وبحسب ما وصل لـ "الوكيل الإخباري" من عدد من المواطنين فإن أجرة النقل التي كانت تتراوح ما بين 25 - 50 دينار ، بلغت في هذه الأيام مبالغ طائلة بسبب استغلال بعض سيارات السفريات للظروف المحيطة ورفعهم لأسعار النقل لحد وصل نحو 250 - 300 دولار للشخص الواحد .

بدورها أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري تحذيراً للسائقين من الإقدام على رفع الأجور على الركاب المسافرين عبر خط عمان الشام بيروت ، تجنباً للمخالفات التي أقرتها تشريعات الهيئة .

وطالبت الهيئة المسافرين عبر خط عمان الشام بيروت بضرورة تزويد الهيئة بأسماء السائقين وأرقام المركبات التي يقوم سائقيها برفع الأسعار ، والتواصل مع وحدة الاعلام والاتصال في الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عبر الرقم 065100500 .

 
gnews

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