اسعار الذهب تسجل رقم تاريخي .. لهذا السبب !

وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري اشار إلى أن أسباب الارتفاع كانت وراء فرض رسوم جمركية من الرئيس الأمريكي على المكسيك وكندا بواقع 25%، مما يؤثر على السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي إضافة أن النمو الاقتصادي الأمريكي يمر بتباطؤ كما ان الأوضاع الاقتصادية في أمريكا وسياسة الرئيس ترامب إضافة إلى تكهنات ماذا سيفعل الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة في المستقبل وأرقام التضخم كلها وراء لجوء المستثمرين للذهب وارتفاع الأسعار.
كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ، 65 دينار وسعر الشراء 62.8 .
أما أسعار بيع غرام الذهب من عيار 18 فقد بلغت 50 دينار وسعر الشراء 46.5 .
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