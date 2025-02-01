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اسعار الذهب تسجل رقم تاريخي .. لهذا السبب !

ذهب
ذهب
السبت، 01-02-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  بيّن نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن الذهب سجل رقم تاريخي جديد يوم أمس الجمعة  حيث أُغلق عند 2817 دولار .

وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري اشار إلى أن أسباب الارتفاع كانت وراء فرض رسوم جمركية من الرئيس الأمريكي على المكسيك وكندا بواقع 25%، مما يؤثر على السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي إضافة أن النمو الاقتصادي الأمريكي يمر بتباطؤ كما ان الأوضاع الاقتصادية في أمريكا وسياسة الرئيس ترامب إضافة إلى تكهنات ماذا سيفعل الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة في المستقبل وأرقام التضخم كلها وراء لجوء المستثمرين للذهب وارتفاع الأسعار.

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 بلغت أسعار بيع غرام الذهب  اليوم السبت من عيار 21 ، 56.6 دينار  وسعر الشراء عند 54.6 وفقا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.


 كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 ، 65 دينار وسعر الشراء 62.8 . 

أما أسعار بيع غرام الذهب من عيار 18 فقد بلغت 50 دينار وسعر الشراء 46.5 .

 
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