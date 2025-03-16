اشتعال مركبة على طريق سلحوب يتسبب بازدحام مروري

https://www.alwakeelnews.com/story/724081
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الوكيل الإخباري- تعرضت مركبة للاحتراق على طريق جرش عمّان وتحديدا بمنطقة سلحوب، وفق ما أفادت به إدارة السير.اضافة اعلان
وقالت إدارة السير لـ برنامج الوكيل"، إن اشتعال المركبة لم يتسبب بأزمة مرورية على الطريق، وكانت المركبة على يمين الطريق قبل أن تعمل كوادر الدفاع المدني على إخماد الحريق.
وأضافت أن الحريق لم يتسبب بأي إصابات في الأرواح، وجرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب اشتعال المركبة.
وكان أفاد شهود عيان بأن اشتعال المركبة تسبب بأزمة مرورية خانقة للسير القادم من محافظات الشمال باتجاه العاصمة عمّان.