اصابات بحادث سير في عمان

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث 4 اصابات متوسطة ، ومجموعات ادارة السير في الموقع .
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