 
السبت 2025-01-18 07:21 م
 

اصابات بحادث سير في عمان

احدى مركبات الدفاع المدني
الدفاع المدني
السبت، 18-01-2025 05:51 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقع حادث صدم بين مركبتين في منطقة  نفق صويلح بإتجاه إشارة الصناعة واستقرت أحد المركبات على الجزيرة الوسطية .

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ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث 4 اصابات متوسطة ، ومجموعات ادارة السير في الموقع . 

 
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