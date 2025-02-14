 
الجمعة 2025-02-14 07:52 م
 

اصابات بحادث سير في عمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الجمعة، 14-02-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بالقرب من اشارات  "فندق الديز ان " بالعاصمة عمان .

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ووفق مراسل موقع الوكيل الاخباري تسبب الحادث بوقوع اصابات .

 

وبحسب مراسل موقع الوكيل ان الاجهزة المعنية هرعت الى الموقع وباشرت التعامل مع الحادث .

 
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