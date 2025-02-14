اصابات بحادث سير في عمان

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير بالقرب من اشارات "فندق الديز ان " بالعاصمة عمان .

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ووفق مراسل موقع الوكيل الاخباري تسبب الحادث بوقوع اصابات .