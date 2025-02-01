 
السبت 2025-02-01 03:42 م
 

اصابات بحادث سير مروع بإربد

الدفاع المدني
الدفاع المدني
السبت، 01-02-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقع حادث سير بين مركبتين الامر الذي تسبب بانقلاب مركبة على شارع البترا في محافظة اربد  .

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ووفق شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري  تم نقل المصابين الى المستشفى من قبل الدفاع المدني .
 

 
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