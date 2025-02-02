اصابة خطيرة بحادث سير في عمان - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع في منطقة النصر بعد التدريب المهني ظهر ‏ اليوم ‏الاحد حادث تدهور ومن ثم صدم جسم ثابت سور استنادي .



ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث إصابة بليغة

اضافة اعلان



وبين المصدر ان الحادث قيد التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل حال توفرها .