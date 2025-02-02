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اصابة خطيرة بحادث سير في عمان - صورة

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأحد، 02-02-2025 05:32 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقع في منطقة النصر بعد التدريب المهني ظهر ‏ اليوم ‏الاحد حادث تدهور ومن ثم صدم جسم ثابت سور استنادي .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث إصابة بليغة

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وبين المصدر ان الحادث قيد التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل حال توفرها .

 


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