اصابة خطيرة بحادث سير في عمان - صورة

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري نتج عن الحادث إصابة بليغة
وبين المصدر ان الحادث قيد التحقيق وسنوافيكم بالتفاصيل حال توفرها .
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