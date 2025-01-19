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اصابة سيدة بحادث سير في اربد

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الأحد، 19-01-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  أُصيبت سيدة، الأحد، جراء تدهور مركبة على طريق البترول غرب محافظة إربد .

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وتعاملت كوادر الدفاع المدني مع الحادث، وتم اسعافها إلى مستشفى الأميرة بسمة ووصفت حالتها بالمتوسطة وفُتح تحقيق بالحادث.

 

 

 
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