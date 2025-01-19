اصابة سيدة بحادث سير في اربد

وتعاملت كوادر الدفاع المدني مع الحادث، وتم اسعافها إلى مستشفى الأميرة بسمة ووصفت حالتها بالمتوسطة وفُتح تحقيق بالحادث.
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