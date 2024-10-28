اعتصام أمام رئاسة الأردنية لصرف مبالغ سنوات المياومة .. صورة

وبحسب ما أفاد كمال إبراهيم سالم البلوي لـ "الوكيل الإخباري" فإن اعتصامهم مفتوح أمام الجامعة ولن يتم التراجع عنه حتى تحقيق المطالب المشروعة لهم .
وأشار البلوي بأن مطالباتهم تأتي لضرورة احتساب هذه المبالغ مع مخصصات نهاية الخدمة الخاصة بهم ، وذلك بعد صدور الرأي القانوني من ديوان التشريع والرأي بخصوص المطالب .
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