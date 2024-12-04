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اعتصام أمام هيئة النزاهة للمطالبة بالتحقيق مع مسؤولين في وزارة وهيئة النقل .. صور

جانب من الاعتصام
جانب من الاعتصام
الأربعاء، 04-12-2024 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   اعتصم عدد من سائقي التاكسي الأصفر أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بسبب الفوضى العارمة التي يشهدها القطاع على حد وصفهم .اضافة اعلان


ويقول رئيس لجنة تاكسي فرسان الأردن معاذ عمر، بأن الاعتصام جاء للمطالبة بالتحقيق مع وزيرة النقل للاستفسار عن أسباب تعطل الكثير من الأنظمة والقوانين داخل الهيئة ، وهو ما ينعكس سلباً على القطاع وحالة النقل في المملكة .

وقال لـ "الوكيل الإخباري" بأن دور وحدة الرقابة الداخلية في هيئة النقل البري معطل ، ولفت إلى وجود تعطل بقانون نقل الركاب ، وتعطل بنظام ترخيص التطبيقات ، كما أن هناك تعطلاً بقانون الهيئة ، راجين أن يتم طرح أسئلة على المسؤولين عن أسباب تعطل هذه الأنظمة والقوانين المؤدية لتردي حال قطاع النقل .


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جانب من الاعتصام

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