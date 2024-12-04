اعتصام أمام هيئة النزاهة للمطالبة بالتحقيق مع مسؤولين في وزارة وهيئة النقل .. صور

ويقول رئيس لجنة تاكسي فرسان الأردن معاذ عمر، بأن الاعتصام جاء للمطالبة بالتحقيق مع وزيرة النقل للاستفسار عن أسباب تعطل الكثير من الأنظمة والقوانين داخل الهيئة ، وهو ما ينعكس سلباً على القطاع وحالة النقل في المملكة .
وقال لـ "الوكيل الإخباري" بأن دور وحدة الرقابة الداخلية في هيئة النقل البري معطل ، ولفت إلى وجود تعطل بقانون نقل الركاب ، وتعطل بنظام ترخيص التطبيقات ، كما أن هناك تعطلاً بقانون الهيئة ، راجين أن يتم طرح أسئلة على المسؤولين عن أسباب تعطل هذه الأنظمة والقوانين المؤدية لتردي حال قطاع النقل .
-
أخبار متعلقة
-
الصحة: تعيين 600 من الكوادر الصحية بعد استكمال احتساب رواتبهم خلال 10 أيام
-
تشييع جثمان الأردني مروان العبدالله في كندا اليوم الأربعاء
-
استطلاع: 91% يتوقعون أن النواب سيمنحون الثقة لحكومة حسان
-
العمال: تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتباراً من 1- 1-2025 بعد إقراره
-
قائمة ترفيعات وإحالات مرتقبة في الأمن العام - اسماء
-
الكشف عن هوية المتوفى في جبل الحسين
-
وكلاء السياحة: الرحلات السياحية لسوريا براً اعتيادية
-
انتحار عشريني من جنسية عربية داخل منزله في جبل الحسين