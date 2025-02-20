اعلان هام من وزارة الأوقاف للمسجلين للحج العام الحالي

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تسليم تصاريح الحج للعام الحالي مساء يوم الثلاثاء الماضي، علما بأن آخر موعد لمراجعة المديريات من أجل استكمال إجراءات الدفع سيكون يوم الأحد، وفق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

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وقال الخلايلة اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة أعلنت في وقت سابق دعوة مواليد 1953/3/31 ولغاية 1953/12/31 من أجل الحصول على تصاريح الحج، ولكن مع استنكاف عدد من المسجلين تمت دعوة كل مواليد عام 1953 من أجل شمولهم بالحج للموسم الحالي.

وأضاف أن مطعوم فيروس كورونا ليس شرطا لأداء فريضة الحج للعام الحالي، ويجري العمل لاستثناء الحجاج الأردنيين من شرط الحصول على مطعوم الحمى الشوكية حيث سيتضح هذا القرار من عدمه خلال الفترة المقبلة.





وأوضح الخلايلة أن الوزارة على وشك استكمال أعداد وأسماء الأردنيين المشمولين بالحج للعام الحالي، لافتا إلى أن حصة الأردن لموسم الحج العام الحالي ستبقى 8 آلاف حاج إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948.



وبيّن الخلايلة إلى أن الوزارة اختارت 1200 مسجلا للحج عن طريق إجراء القرعة، فيما جرى اختيار البقية من حصة 8 آلاف حاج عن طريق معيار السن.

وتابع أن الوزارة استكملت كل الترتيبات لموسم الحج العام الحالي مع الجانب السعودي، وجرى التعاقد مع شركات سعودية لتأمين المساكن للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى المساكن والخدمات في مخيمات منى وعرفات.

ولفت الخلايلة إلى أن الوزارة اعتمدت 200 شركة لتقديم خدمات الحج للعام الحالي، داعيا كل شخص حصل على تصريح للحج إلى التأكد من الشركة التي سيتعاقد معها والتأكد من قانونيتها، لافتا إلى تحويل 3 أو 4 شركات كانت أعلنت عن عملها بالحج دون أي تراخيص وبشكل غير قانوني إلى المدعي العام.