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اقتصاديون: ترامب يمارس الابتزاز السياسي والاقتصادي على الأردن

دونالد ترامب
دونالد ترامب
الأحد، 26-01-2025 12:40 م
الوكيل الإخباري-   علق الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة على قرار الولايات المتحدة الأمريكية لوقف المساعدات عن الأردن ودول أخرى لمدة 90 يوم بأنه ابتزاز اقتصادي يمارسه ترامب لتحقيق أهدافه السياسية .اضافة اعلان


وأضاف المخامرة لـ "الوكيل الإخباري" بأن ترامب اظهر نواياه بهذا القرار مقابل ابتزاز سياسي ومواقف يريد ترجمتها ، ما لبث أن ربطه بطلب استقبال أعداد من أهالي قطاع غزة "المدمرة" كما أسماها.

ولفت المخامرة نظر الحكومة إلى أن هذا قرار ترامب تعليق المساعدات يستوجب إعادة النظر في موازنة العام 2025 والمبنية بشكل كبير على المنح والمساعدات وخاصة الأمريكية ، و البدء بإعداد موازنة طارئة وتقشفية الى حين التمكن من قراءة تحركات ترامب السياسية التي يحاول الضغط من خلالها على الأردن لتحقيق أهداف إقليمية في المنطقة .

كما أشار بأن على الحكومة السعي منذ الآن والبحث عن حلفاء جدد كالصين والهند وتركيا ، لتجنب الوقوع في شرك الابتزاز الذي يمارس على الأردن ، علماً بأن الأردن كان قد أعلن منذ وقت طويل بما يسمى "اللاءات الثلاثة" : لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا للتهجير .

من جانبه قال الخبير الاقتصادي زيان زوانه بأن الأثر الفوري لهذا القرار  المفاجئ من إدارة ترامب سيكون على الأردن بسيطاً وغير مؤثر بتلك الدرجة الكبيرة .

وأضاف لـ" الوكيل الإخباري" بأن طبيعة القرار ومدة تجميد المساعدات واحتمال تمديدها واحتمال ربطها بطلب ترامب السياسي من الأردن بقبول اللاجئين من غزة ، يتطلب من الحكومة وصناع القرار التصرف بسرعه لوضع الخيارات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة .

كما أكد زوانه بأنه ومن أجل مواجهة هذا الواقع الصعب، يجب على الحكومة إعادة النظر في أولوياتها الاقتصادية والإدارية ، حيث يمكن أن يتضمن ذلك إعداد موازنة تقديرية تقشفية، أو الحد من الإنفاق غير الضروري، أو حتى إلغاء المشاريع التفاخرية مثل المدينة الجديدة ، كما ينبغي مراجعة خطط التحديث الاقتصادي والإداري، خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على الذات.
 
gnews

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