الأجرة التكاملية .. خدمة جديدة لمستخدمي الباص السريع وباص عمّان – فيديو

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان، المهندس محمد الليمون، عن خدمة جديدة ضمن منظومة النقل العام للباص السريع وباص عمان تتمثل في الأجرة التكاملية للركاب، والتي تتيح للمستخدمين في حال استخدام أكثر من وسيلة نقل ضمن الرحلة الواحدة، ألا يدفعوا أكثر من 1.10 دينار كحد أقصى.





وأوضح الليمون، خلال حديثه عبر “برنامج الوكيل” الذي يبث على “راديو هلا”، أن عدد مستخدمي شبكة النقل العام التي تشمل الباص سريع التردد وباص عمّان بلغ نحو 35.5 مليون راكب خلال عام 2025.



وبيّن أن عدد مستخدمي الباص سريع التردد منذ بداية العام الحالي 2026 بلغ نحو 9 ملايين راكب، فيما سجل باص عمّان حوالي 4 ملايين و200 ألف راكب تقريباً وذلك.



وفيما يخص آلية الأجرة التكاملية، أوضح الليمون أنه في حال استقل الراكب اكثر من رحلة على مسارات طويلة يتم احتساب خصم اضافي على باقي اجرة الخطوط ضمن نفس الرحلة بحيث يكون سقف الاجرة للرحلة كاملة دينار و 10 قروش بحده الاقصى .



وأكد أن هذه الخدمة تأتي دعماً للطلبة وتخفيفاً عن المواطنين الذين يضطرون لاستخدام أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى وجهاتهم، مشيراً إلى أن المراقبة داخل الحافلات ساهمت في الحد من الكثير من الممارسات السلبية التي كانت تحدث سابقاً في النقل العام.



وأضاف أن عدد الحافلات العاملة ضمن شبكة الباص سريع التردد وباص عمّان يبلغ 352 حافلة، لافتاً إلى أن الشركة استأجرت خطوطاً إضافية من شركات محلية خلال الفترة الماضية لدعم أسطولها وتحسين الخدمة.



وبيّن أن خط مادبا تم تعزيزه بحافلات مستأجرة لراحة المواطنين على هذا الخط الذي يبلغ طوله 51 كيلومتراً، والذي لا يسمح بوقوف الركاب داخله طوال المسافة، لذلك تم تعزيز الخدمة بحافلات إضافية.



وأشار إلى أنه تم الاستعانة بـ 15 حافلة كهربائية تعمل بتردد ثابت على خط رغدان، مؤكداً أن هذه الحافلات أسهمت في توفير الطاقة وكان لها أثر كبير على المردود المالي وإيراداتها الشهرية.



كما لفت الليمون إلى أن الشركة وقّعت اتفاقية يوم الأحد الماضي مع هيئة تنظيم النقل البري، تتضمن منظومة حلول تقنية متطورة، أبرزها أنظمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الذكية، ونظام التتبع (GPS)، وكاميرات المراقبة الحديثة لتعزيز السلامة، إضافة إلى شاشات معلومات الركاب الآنية ونظام المقاصة المالية لضمان أعلى درجات التكامل والتنسيق بين العمليات التشغيلية.









