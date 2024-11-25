الأجواء الباردة تزيد شهية الأردنيين على العوامة والهريسة

وقال الحموي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال الكبير على الحلويات الشعبية كان من نصيب العوامة وكرابيج حلب وأصنافها بالإضافة إلى الهريسة بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن هذه الأصناف تمنح شعورا بالدفء في ظل الأجواء الباردة.
وأضاف أن الإقبال على شراء الخبز كالمعتاد ولا يوجد أي تهافت نظرا لتغير السلوك الشرائي للمواطنين عما كان سائدا في السنوات الماضية وعمل المخابز خاصة الآلية على مدار الساعة.
وأشار الحموي إلى التنسيق المستمر والدائم مع وزارة الصناعة والتجارة لتزويد المخابز بالطحين والمواد اللازمة لإنتاج الخبز بمختلف أنواعه.
وتتأثر المملكة في هذه الأثناء بكتلة هوائية باردة جدا، حيث تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (6-7) درجات مئوية، مع بقاء الطقس ضبابيا باردا غائم، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في أجزاء محدودة من الجزء الغربي خاصة الجنوبية الغربية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
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