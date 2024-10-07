 
الإثنين 2024-10-07 09:46 ص
 

الأحزاب في ذيل ثقة الأردنيين.. والأجهزة الأمنية أولاً.. و"مكافحة الفساد" تتصدر

من المصدر
من المصدر
الإثنين، 07-10-2024 09:24 ص

الوكيل الإخباري-  اظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية وأصدرت نتائجه أمس، تذيل الأحزاب قائمة الثقة بالمؤسسات بنسبة 32 %، تلاها مجلس النواب بنسبة 35 %. 

 وتصدر قائمة الثقة جهاز الدرك و الأمن العام و المخابرات العامة و الدفاع المدني و الجيش العربي بفروقات لم تزد على 1 %. 

 
وعقب الأجهزة العسكرية والأمنية جاءت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كأول مؤسسة مدنية في الترتيب.

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