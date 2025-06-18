الأحوال: إنجاز معاملات المواطنين يسير بشكل طبيعي بعد حل مشكلة مؤقتة بالنظام

09:31 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن عودة إنجاز المعاملات في مختلف مراكزها بالمملكة إلى طبيعتها، وذلك بعد معالجة خلل فني طارئ في نظام الدفع الإلكتروني تسبب بتأخير مؤقت خلال الأيام الماضية. اضافة اعلان





وقال مدير عام الدائرة، المهندس غيث غازي الطيب، خلال مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، إن الخلل وقع نهاية الأسبوع الماضي، وقد تم التعامل معه على الفور من خلال تشكيل فريق فني مشترك من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الأحوال المدنية، وعدد من المختصين.



وبيّن الطيب أن النظام الإلكتروني المعتمد يرتبط ببنية تقنية متقدمة تشمل قواعد بيانات وخدمات الدفع الإلكتروني، ما تطلب تنفيذ عملية تحديث شاملة للنظام استغرقت نحو 72 ساعة من العمل المتواصل.



وأكد أن المعاملات تراكمت خلال فترة التوقف، ما أسفر عن بعض التأخير المؤقت في المراكز.



وأشار إلى أن الأمور عادت إلى مسارها المعتاد، حيث أنجزت الدائرة يوم أمس الأربعاء وحده ما بين 14 إلى 15 ألف معاملة في مختلف مناطق المملكة، بعد عودة النظام للعمل بكفاءة تامة.



