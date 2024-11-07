 
الخميس 2024-11-07 03:54 م
 

الأراضي تكشف عن الجنسيات الأجنبية الأكثر تملكا للعقار في الأردن

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الخميس، 07-11-2024 02:33 م
الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الأراضي والمساحة عن الجنسيات الأجنبية الأكثر تملكا للعقار في الأردن الـ10 شهور الأولى من العام الحالي.اضافة اعلان


وقالت الدائرة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الجنسية العراقية حلت بالمرتبة الأولى في معاملات تملك غير الأردنيين بمجموع 524 عقارا، تلتها الجنسية السورية بمجموع 429 عقارا.

في حين جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 322 عقارا، وبالمرتبة الرابعة جاءت الجنسية الأمريكية بمجموع 143 عقارا.

وكان بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5.719 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، فقد بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال شهر تشرين الأول الماضي 632 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بينما انخفض 1% مقارنة بشهر أيلول الماضي.
 
gnews

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