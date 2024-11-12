"الأرجيلة" تجمع الحكومة وأصحاب المطاعم السياحية

11:06 ص

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الوكيل الإخباري- علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن هناك مشاورات بين أصحاب المطاعم السياحية والحكومة حول منع أو السماح بتقديم الأرجيلة في منشآتهم. اضافة اعلان





ووفق ما وصل "الوكيل الاخباري" إن عددا من أصحاب المطاعم السياحية اشتكوا من حملات مكثفة قامت بها الكوادر الرقابية خلال اليومين الماضيين أدت إلى إغلاق ومخالفة عدد كبير من المطاعم السياحية.



مصادر اعتبرت أن الحكومة بحملاتها الرقابية الأخيرة على المطاعم السياحية أضرت بالقطاع الذي يعاني أساسا من ضعف الحركة السياحية والأحداث في المنطقة.



وأوضحت أن تراخيص وزارة الصناعة والتجارة لهذه المطاعم لا يمنع تقديم الأرجيلة لروادها خلافا لبعض القطاعات الأخرى التي تتطلب موافقة من وزارة الداخلية.



وما بين الاستمرار بالقرار أو العودة عنه يبدو أن الحكومة تقف حائرة أمام تطبيق قانون الصحة العامة والحد من ظاهرة التدخين في ظل ارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان ووضع آلية محددة لتقديم منتجات التبغ مقابل شكاوى القطاعات التي تعتمد بدرجة أساسية على تقديم الأرجيلة خاصة وأنها ملتزمة بالرخص الممنوحة لها منذ سنوات.