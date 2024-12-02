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الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

عطلة
عطلة
الإثنين، 02-12-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   يترقب الأردنيون إعلان الحكومة آخر عطلة رسمية للعام الحالي 2024، والتي توافق 25 من كانون الأول/ديسمبر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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كما سيكون الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية ثانية  يوم الاربعاء  الموافق للأوَّل من كانون الثَّاني لعام 2025م، بمناسبة  رأس السَّنة الميلاديَّة.

 

 

 

 
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