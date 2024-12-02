الأردنيون على موعد مع عطلتين رسميتين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يترقب الأردنيون إعلان الحكومة آخر عطلة رسمية للعام الحالي 2024، والتي توافق 25 من كانون الأول/ديسمبر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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