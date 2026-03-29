الأردنيون يستهلكون مليون ونصف أسطوانة غاز في أسبوع

الوكيل الإخباري- سجّلت كميات استهلاك الغاز المنزلي في الأردن ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد أسطوانات الغاز المعبأة سعة 12.5 كغم نحو 1,504,329 أسطوانة، وفق بيانات صادرة عن مصفاة الغاز الأردنية.





وأظهرت الأرقام اليومية أن أعلى معدلات التعبئة سُجلت يوم الخميس بواقع 233,458 أسطوانة، تلاه يوم السبت الأول من الفترة بـ 208,732 أسطوانة، ثم يوم الأربعاء بـ 202,023 أسطوانة، ما يعكس زيادة الطلب مع اقتراب نهاية الأسبوع.



في المقابل، سجلت أقل الكميات يوم الاثنين بواقع 160,249 أسطوانة، فيما تراوحت باقي الأيام بين 160 ألفاً و181 ألف أسطوانة، في مستويات استهلاك متوسطة خلال بقية أيام الأسبوع.



وبحسب البيانات، توزعت الكميات خلال الفترة من 21 إلى 28 آذار 2026 على النحو التالي:



السبت: 208,732 أسطوانة

الأحد: 181,939 أسطوانة

الاثنين: 160,249 أسطوانة

الثلاثاء: 181,083 أسطوانة

الأربعاء: 202,023 أسطوانة

الخميس: 233,458 أسطوانة

الجمعة: 176,322 أسطوانة

السبت: 160,523 أسطوانة





