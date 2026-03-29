الأردنيون يستهلكون مليون ونصف أسطوانة غاز في أسبوع

وأظهرت الأرقام اليومية أن أعلى معدلات التعبئة سُجلت يوم الخميس بواقع 233,458 أسطوانة، تلاه يوم السبت الأول من الفترة بـ 208,732 أسطوانة، ثم يوم الأربعاء بـ 202,023 أسطوانة، ما يعكس زيادة الطلب مع اقتراب نهاية الأسبوع.
في المقابل، سجلت أقل الكميات يوم الاثنين بواقع 160,249 أسطوانة، فيما تراوحت باقي الأيام بين 160 ألفاً و181 ألف أسطوانة، في مستويات استهلاك متوسطة خلال بقية أيام الأسبوع.
وبحسب البيانات، توزعت الكميات خلال الفترة من 21 إلى 28 آذار 2026 على النحو التالي:
السبت: 208,732 أسطوانة
الأحد: 181,939 أسطوانة
الاثنين: 160,249 أسطوانة
الثلاثاء: 181,083 أسطوانة
الأربعاء: 202,023 أسطوانة
الخميس: 233,458 أسطوانة
الجمعة: 176,322 أسطوانة
السبت: 160,523 أسطوانة
-
