الأردنيون يستهلكون نحو "600 ألف أسطوانة غاز" خلال ثلاثة أيام

الثلاثاء، 13-01-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت جداول صادرة عن مصفاة الغاز الأردنية ارتفاعًا ملحوظًا في كميات أسطوانات الغاز المعبأة في المحطات الثلاث الرئيسة في عمّان وإربد والزرقاء، خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة وزيادة الطلب.اضافة اعلان


وبحسب البيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، بلغت كميات الأسطوانات المعبأة يوم الأحد الموافق 11 كانون الثاني 2026 نحو (154,885) أسطوانة، فيما ارتفعت يوم الاثنين الموافق 12 كانون الثاني 2026 إلى (190,590) أسطوانة.

وتوقعت المصفاة أن تصل كميات الأسطوانات التي سيتم تعبئتها اليوم الثلاثاء في المحطات الثلاث إلى نحو (255) ألف أسطوانة، في إطار الجهود المبذولة لضمان توفر مادة الغاز للمواطنين وتلبية الطلب المتزايد.

وأكدت مصفاة الغاز الأردنية استمرار العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، ومتابعة المخزون والتوزيع بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار التزويد وعدم حدوث أي نقص خلال الفترة الحالية.
 
 


