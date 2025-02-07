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الأردنيون ينتفضون ضد ترامب ويجددون البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني - صور

جانب من المسيرات
جانب من المسيرات
الجمعة، 07-02-2025 01:48 م
الوكيل الإخباري-   شهدت مختلف المحافظات الأردنية، اليوم الجمعة، مسيرات ووقفات احتجاجية حاشدة، رفضًا لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وتأكيدًا على موقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الثابت ضد التهجير والوطن البديل.اضافة اعلان


ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام الأردنية ، تأكيدًا على وحدة الصف الوطني والتفافهم حول القيادة الهاشمية في الدفاع عن سيادة الأردن وحقوق الفلسطينيين المشروعة.

وجاءت هذه الوقفات بالتزامن مع ذكرى البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، حيث عبّر الأردنيون عن دعمهم وولائهم لقيادتهم الهاشمية، مجددين العهد على الوقوف خلف جلالته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد المشاركون رفضهم لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تصريحاته مؤخراً حول السيطرة على غزة وتهجير أهلها إلى مصر والأردن، مشددين على أن الأردن لن يكون بديلاً عن فلسطين، وأن الحل العادل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشهدت المسيرات مشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية والنقابية والشبابية، حيث هتف المحتجون بشعارات تؤكد على السيادة الوطنية وترفض أي حلول تُفرض على حساب الأردن.

كما شدد المتظاهرون على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر لا يمكن المساس به، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

ويؤكد الأردنيون، من خلال هذه المسيرات، التزامهم بالدفاع عن وطنهم وحقوق أشقائهم الفلسطينيين، في ظل استمرار التحديات والضغوط الخارجية. وتأتي هذه الوقفات كرسالة واضحة بأن الشعب الأردني، بقيادته الهاشمية، سيظل صامدًا في وجه أي مخططات تهدف إلى تغيير هوية المنطقة أو المساس بالثوابت الوطنية.


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