الأردن .. إعلان ساخر لبعض المطاعم يثير استياء كباتن التوصيل

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
الوكيل الإخباري-  أثار إعلان متداول لعدد من المطاعم في الأردن حالة من الاستياء بين كباتن التوصيل، اعتبروا فيه ان فكرة الاعلان ، وإن كانت في إطار ترويجي فكاهي هو إساءة لهم ولأمانتهم، مطالبين هذه المطاعم بالاعتذار عن هذه الاعلانات.اضافة اعلان


ويعتمد الإعلان على منشور على صفحات التواصل لبعض هذه المطاعم تحت عنوان "إعلان هام"، يخاطب الزبائن بطريقة فكاهية، يتضمن اعتذاراً عن تأخر أو عدم وصول الطلبات، بزعم أن كباتن التوصيل لم يتمكنوا من مقاومة رائحة الطعام وقاموا بتناول الطلبات قبل تسليمها.

واعتبر عدد من كباتن التوصيل أن هذا النوع من الإعلانات يسيء إلى سمعتهم، ويقدم صورة سلبية عن العاملين في قطاع يعتمد على الثقة والانضباط، مؤكدين أن المزاح التسويقي يجب ألا يكون على حساب فئة تقدم خدمة أساسية يومياً للمواطنين.

وقال عدد منهم انهم قرروا عدم قبول "اوردر" التوصيل من المطاعم التي نشرت هذه الاعلانات، احتجاجاً على مضمون الإعلان .

كما طالب عدد من كباتن بضرورة مراعاة المسؤولية الاجتماعية في الحملات الدعائية، والابتعاد عن أي محتوى قد يُفهم على أنه انتقاص من العاملين في مختلف القطاعات، حفاظاً على العلاقة الإيجابية بين المؤسسات والعاملين والعملاء.
 
 


القاضي: جهود وطنية بتوجيهات ملكية عززت حضور وتأثير المرأة في صناعة القرار

بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات برنامج Xceed لعام 2026 للشباب

عربي ودولي سيئول: منشأة نووية سرية بمدينة "كوسونغ" في كوريا الشمالية

الشواربة يلتقي رئيس وأعضاء نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

ربيع الحُفر في عين الباشا: لا ورود وأزهار بل مطبات ونتوءات وإصلاح المركبات لا يتوقف

أخبار محلية الحكم على الملاكم الذي قتل حلاق صالون الزرقاء أيلول الماضي

"الصحة النيابية" تلتقي القائم بأعمال السفارة الليبية

أخبار محلية اجتماع موسع.. الحكومة تعد بمتابعة ارتفاع أسعار اللحوم وشركات الاستيراد تنفي الاحتكار



 
 






