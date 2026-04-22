الأردن .. إعلان ساخر لبعض المطاعم يثير استياء كباتن التوصيل

ويعتمد الإعلان على منشور على صفحات التواصل لبعض هذه المطاعم تحت عنوان "إعلان هام"، يخاطب الزبائن بطريقة فكاهية، يتضمن اعتذاراً عن تأخر أو عدم وصول الطلبات، بزعم أن كباتن التوصيل لم يتمكنوا من مقاومة رائحة الطعام وقاموا بتناول الطلبات قبل تسليمها.
واعتبر عدد من كباتن التوصيل أن هذا النوع من الإعلانات يسيء إلى سمعتهم، ويقدم صورة سلبية عن العاملين في قطاع يعتمد على الثقة والانضباط، مؤكدين أن المزاح التسويقي يجب ألا يكون على حساب فئة تقدم خدمة أساسية يومياً للمواطنين.
وقال عدد منهم انهم قرروا عدم قبول "اوردر" التوصيل من المطاعم التي نشرت هذه الاعلانات، احتجاجاً على مضمون الإعلان .
كما طالب عدد من كباتن بضرورة مراعاة المسؤولية الاجتماعية في الحملات الدعائية، والابتعاد عن أي محتوى قد يُفهم على أنه انتقاص من العاملين في مختلف القطاعات، حفاظاً على العلاقة الإيجابية بين المؤسسات والعاملين والعملاء.
-
-
