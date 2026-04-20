الأردن.. بعد وفاة طالبة مدرسة مريضة .. دفتر ذكريات يكشف ما كانت تتعرض له من تنمر

الوكيل الإخباري- في قصة حزينة تهزّ القلوب، رحلت الطفلة “نتالي” عن عمر 13 عاماً، بعد معاناة لم تكن صحية فقط، بل إنسانية أيضاً، كما روت عمتها التي تحدثت عبر "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" عن تفاصيل مؤثرة لما كانت تمر به داخل المدرسة.



وقالت العمة إن نتالي، التي كانت تعاني من مرض في القلب، كانت تتعرض لمواقف تنمر قاسية داخل محيطها المدرسي، حيث كانت تسمع عبارات مؤذية تتعلق بمرضها وقدرتها على الدوام، ما ترك أثراً كبيراً في نفسيتها .



وأضافت أن دفتر مذكراتها كشف بشكل مباشر - وفق وصف عمتها - انها كانت تتعرض لمضايقات من طالبات معها بالمدرسة ، اضافة الى شكواها لعمتها بانها تتعرض لمضايقات بسبب وضعها الصحي بانها "مشوهة" وان يجب ان لا تأتي الى المدرسة لانها ضعيفة .



وأشارت إلى أنها تواصلت مع المدرسة مسبقاً وطلبت توعية الطالبات بظروف نتالي الصحية ومراعاة حالتها، إلا أن المعاناة استمرت، لافتة إلى أنها كانت تتعرض أيضاً لمضايقات أخرى مثل أخذ "مصروفها" أو طعامها.



وأكدت العمة أن الطفلة كانت قليلة الكلام حول ما تعانيه، وتفضل التعبير عنه بالكتابة، فيما كانت الأسرة تنصحها بالراحة في المنزل بسبب وضعها الصحي.



وشددت على أهمية تعزيز الرقابة داخل المدارس ونشر الوعي بين الطلبة، مؤكدة أن مواجهة التنمر تبدأ من بيئة تعليمية آمنة تحمي الأطفال وتصون كرامتهم.

