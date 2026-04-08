الأردن .. تحذيرات من ممارسات غير آمنة ببعض شركات التنظيف وعزل الآبار

الوكيل الإخباري- كشف أحد موظفي شركات التنظيف في المملكة، عن ممارسات مثيرة للقلق داخل هذا القطاع، مؤكداً أن العديد من هذه الشركات تعمل دون رقابة، سواء من حيث طبيعة الأعمال التي تنفذها أو المواد التي تستخدمها في خدماتها المختلفة.





وأوضح لـ "الوكيل الإخباري" أن عمل شركات التنظيف لا يقتصر على تنظيف المنازل، بل يمتد ليشمل عزل الآبار والأسطح، وهو ما يثير مخاوف حقيقية، خاصة فيما يتعلق بسلامة المواد المستخدمة. مشيراً إلى أن بعض الشركات تستخدم مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في عمليات عزل الآبار، رغم أن مياه هذه الآبار تُستخدم للشرب، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.



وبيّن أن هذه الممارسات تتم في ظل غياب رقابة فعلية على نوعية المواد المستخدمة أو آليات تنفيذ هذه الأعمال، الأمر الذي يفتح الباب أمام استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، دون حسيب أو رقيب. كما أشار إلى وجود تجاوزات تتعلق بحقوق العاملين، حيث لا تقوم بعض الشركات بتسجيل موظفيها في الضمان الاجتماعي، ما يحرمهم من حقوقهم القانونية، ولا تولي اهتماماً كافياً للجوانب الأمنية عند التعيين، إذ لا تشترط الحصول على شهادة عدم محكومية، ما قد يسمح لأشخاص لديهم سوابق بالعمل داخل المنازل.



وأكد الموظف أن هذه الممارسات تشكل خطراً مزدوجاً، سواء على صحة المواطنين أو على سلامة المجتمع، داعياً الجهات المختصة إلى تكثيف الرقابة على هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بعمليات عزل الآبار والمواد المستخدمة فيها، إلى جانب ضمان التزام الشركات بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق العمال، مشدداً على أن تعزيز الرقابة وتطبيق الأنظمة بشكل صارم من شأنه حماية المواطنين وصون حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.





