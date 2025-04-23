الأردن .. ترجيح اتخاذ قرارات هامة اليوم ضد جماعة الاخوان

الوكيل الإخباري- من المرجح ان تتخذ الحكومة اليوم قرارات هامة ضد جماعة الاخوان المسلمين ، قد تتضمن اغلاقات مقرات الجماعة ومصادرة ممتلكاتها ، في قرار لتفعيل حكم قضائي يعود للعام 2020 بحل «جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة في الأردن .

اضافة اعلان



مصادر قالت لـ "الوكيل الاخباري" ان القرارات التي ستتخذ تباعاً ، سيسبقها ايجاز صحفي لوزير الداخلية مازن الفراية يقدم فيها معلومات اضافية تكشف لاول مرة حول نشاطات جماعة الاخوان المسلمين في الأردن ، ومعلومات اضافية حول المخططات التخريبية التي اعلنت دائرة المخابرات العامة عن افشالها الاسبوع الماضي .



يشار الى ان حكماً قضائياً صدر في الأردن قبل 5 سنوات بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين» .



وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية اعلنت الاسبوع الماضي احباطها مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.



وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.



وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.