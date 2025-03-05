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الأردن.. دخل لزراعة الشعر في عمّان فكاد أن يفقد حياته - صور

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-03-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري- "دخل لزراعة الشعر في عمّان فكاد أن يفقد حياته".. قد يبدو العنوان غريبا ولكنها قصة حقيقية حدثت مع الشاب (ع.أ.ش) كاد أن يفقد فيها حياته بعد إجرائه عملية زراعة شعر في احدى المراكز بالعاصمة عمّان.

ويروي الشاب (ع) لـ"الوكيل الإخباري"، تفاصيل تجربته المريرة، إذ يقول إنه ذهب كأي شخص إلى مركز لزراعة الشعر نظرا لأن شعر رأسه خفيف، وعند خضوعه للعملية تفاجأ بثقب رأسه من خلال شفرات حلاقة بدلا من أقلام السفير (جهاز يستخدم في زراعة الشعر، يتميز بدقته في استخراج وزراعة بصيلات الشعر بشكل فعال) كما كان الاتفاق أولا.

وخلال عملية زراعة الشعر تعرض الشاب (ع) للنزيف وذلك بسبب وجود قطع في أوردة وشرايين الرأس، ولحل المشكلة عمل الخبير الذي يعمل في المركز على حقن رأسه بإبرة الهيدروجين قبل أن تتحول لاحقا إلى "غرغرينا" في الرأس كادت أن تودي بحياته أو تعرضه دماغه للتلف، وفق زعمه.

وأضاف أنه تقدم لاحقا بشكوى على المركز والعاملين فيه (من جنسية أجنبية) والشكوى منظورة الآن أمام القضاء.

وحذر الشاب (ع) الشباب والأشخاص الراغبين بإجراء عمليات زراعة الشعر في مراكز غير متخصصة أو غير مرخصة، داعيا إياهم إلى اختيار مركز متخصص لتفادي وقوع الأخطاء الطبية.

وتاليا صور حالة الشاب:

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