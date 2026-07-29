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الأردن.. قرار مرتقب للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 09:01 م
الوكيل الإخباري - ينتظر المقترضين الأردنيين قرار البنك المركزي الأردني بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن بعد صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الأسعار ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%.اضافة اعلان


وبموجب هذا القرار سيتخذ البنك المركزي الأردني قرارا مماثلا مما سيؤدي إلى تثبيت الأقساط الشهرية على المقترضين.

ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قراره رسميا يوم غدٍ الخميس.

وأبقى البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير عليها وسط استمرار الضغوط التضخمية التي تغذيها تداعيات الحرب.
 
 


gnews

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