الأردن.. قرار مرتقب للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

وبموجب هذا القرار سيتخذ البنك المركزي الأردني قرارا مماثلا مما سيؤدي إلى تثبيت الأقساط الشهرية على المقترضين.
ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي قراره رسميا يوم غدٍ الخميس.
وأبقى البنك الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير عليها وسط استمرار الضغوط التضخمية التي تغذيها تداعيات الحرب.
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