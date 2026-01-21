الأردن .. قصة مؤثرة لإنقاذ حياة شاب باللحظات الاخيرة بعد اختناقه من صوبة غاز

10:19 ص

الوكيل الإخباري- روى المواطن جهاد الشيخ، قصة مؤثرة عن إنقاذ ابنه الوحيد من الموت في اللحظات الأخيرة، إثر تعرضه للاختناق نتيجة تسرب غاز داخل غرفته أثناء ساعات الليل. اضافة اعلان





وقال الشيخ لـ"برنامج الوكيل" الذي يُبث على إذاعة "راديو هلا" إن ابنه كان يسهر ليلًا للدراسة، ومع الأجواء الباردة أغلق باب الغرفة على نفسه وأشعل الصوبة للتدفئة، إلا أنه وبعد فترة من الزمن تسرّب الغاز داخل الغرفة، ما أدى إلى نقص الأكسجين وعدم قدرة الابن على القيام وفتح الباب لتجديد الهواء في الغرفة، قبل أن يسقط خلفه فاقدًا القدرة على الحركة.



وأضاف أن شقيقته، وخلال استعدادها للخروج إلى دوامها الجامعي، حاولت إيقاظ شقيقها دون جدوى، وعند دخول الغرفة وجدته في حالة يُرثى لها، حيث كان لون جسده يميل إلى الزرقة نتيجة الاختناق، ما دفعها إلى إيقاظ والدها على الفور.



وأشار الشيخ إلى أنه هرع لإنقاذ ابنه، وقام بسحبه خارج الغرفة لإبعاده عن مكان تجمع الغاز في الغرفة وفتح النوافذ لتهويتها، مؤكدًا أن الصوبة التي كان ابنه يستخدمها في الغرفة حديثة وجديدة، إلا أنها استمرت بتسريب الغاز رغم إغلاقها.



وأكد أن كوادر الدفاع المدني استجابت للحادثة بزمن قياسي قدره سبع دقائق، حيث وصلت إلى المنزل بسرعة وقدمت الإسعافات الأولية، وزوّدت الابن بالأكسجين فورًا، ما أسهم في إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة.



وبيّن أن ابنه جرى إسعافه إلى مستشفى الأمير حمزة، حيث يخضع حاليًا للعلاج في قسم العناية المركزة، وحالته الصحية تحت المتابعة الطبية ، ومن المتوقع أن يصدر اليوم تقرير طبي بحالة ابنه الصحية والمؤشرات الصحية لوظائف الدماغ والأعضاء الحيوية لديه.



وفي ختام حديثه، وجّه الشيخ رسالة تحذيرية للمواطنين، دعاهم فيها إلى ضرورة تفقد وسائل التدفئة والانتباه لها، والتأكيد على منع استخدام الصوبات أثناء ساعات الليل وأوقات النوم، تجنبًا لوقوع حوادث مماثلة.

