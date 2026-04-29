الأردن .. مقترح بتقييم نفسي للوالدين قبل الحضانة وإخضاعهم لبرنامج إرشاد أسري قبل إتمام الطلاق

01:56 م

الوكيل الإخباري- طرح أحد المواطنين، مقترحاً مجتمعياً يدعو إلى تطوير الإجراءات المرتبطة بقضايا الطلاق والحضانة، بما يسهم في تعزيز حماية الأطفال وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم بعد الانفصال.





ويتضمن المقترح الذي وصل لـ"الوكيل الإخباري" إنشاء مراكز حضانة متخصصة ومؤهلة تستقبل الأطفال مؤقتاً في حالات الطلاق إلى حين صدور قرارات الحضانة القضائية، على أن تكون موزعة في مختلف مناطق المملكة، وفق معايير واضحة تتعلق بالرعاية الصحية والنظافة والتأهيل التربوي.



وأشار المقترح إلى أن تتولى هذه المراكز توفير خدمات الرعاية والتعليم والاهتمام النفسي والاجتماعي للأطفال، على أن تُغطى تكاليفها من قبل الوالدين بشكل مشترك، باعتبار أن مسؤولية الأبناء تستمر بعد الانفصال.



كما دعا المواطن إلى إخضاع الأزواج المتقدمين للطلاق لتقييم نفسي واجتماعي من قبل مختصين، بهدف التأكد من الجاهزية النفسية للأبوين وقدرتهما على تحمل مسؤولية الحضانة، إضافة إلى الكشف عن أي ظروف قد تؤثر على سلامة الأطفال واستقرارهم مستقبلاً.



وتضمن المقترح أيضاً اعتماد نظام متابعة دوري للطرف الحاصل على الحضانة، يشمل تقييم مستوى الرعاية والالتزام بالواجبات الأساسية تجاه الأبناء، مع إعادة النظر في قرارات الحضانة عند ثبوت الإهمال أو التقصير.



وفي الجانب المالي، شدد المقترح على أهمية إثبات القدرة المادية لطرف الحضانة من خلال وثائق رسمية وكشوفات دخل، لضمان توفير احتياجات الأطفال الأساسية من تعليم وصحة وسكن ورعاية مناسبة.



كما دعا إلى تنظيم حق الرؤية للطرف الآخر ضمن أطر تراعي مصلحة الطفل أولاً، وتوفر أجواء أسرية هادئة تقلل من الآثار النفسية الناتجة عن الانفصال.



وفي محور الوقاية الأسرية، أوصى المقترح بإلزام الوالدين بالالتحاق ببرامج إرشاد أسري ومجتمعي قبل إتمام بعض مراحل الطلاق، بهدف تعزيز فرص التفاهم وتقليل نسب التفكك الأسري.



ويرى متابعون أن مثل هذه المبادرات المجتمعية تعكس تنامي الوعي بأهمية حماية الأطفال في النزاعات الأسرية، وضرورة تطوير الإجراءات بما يوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الأبناء.





