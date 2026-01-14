الأربعاء 2026-01-14 01:10 م

الأردن .. نحو مليون أسطوانة طلبات الغاز منذ بداية الاسبوع الحالي

الأردن .. نحو مليون أسطوانة طلبات الغاز منذ بداية الاسبوع الحالي
الأردن .. نحو مليون أسطوانة طلبات الغاز منذ بداية الاسبوع الحالي
 
الأربعاء، 14-01-2026 11:50 ص
الوكيل الإخباري-  قال الناطق باسم مصفاة البترول الأردنية، حيدر البشايرة لـ"الوكيل الإخباري"، أن كميات أسطوانات الغاز المعبأة في محطات المملكة الثلاث في عمان وإربد والزرقاء شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأربعة الماضية، مع تزايد الطلب من المواطنين للتدفئة والطهي نتيجة المنخفض الجوي.اضافة اعلان


وبلغ طلبات اسطوانات الغاز منذ بداية الاسبوع الحالي نحو مليون اسطوانة ، حيث ساهم انخفاض درجات الحرارة الى ارتفاع الطلب لغايات التدفئة والطهي وجاءت الارقام على النحو التالي : 

يوم السبت 10 كانو الثاني 2026 : تم تعبئة (180202) اسطوانة
يوم الأحد 11 كانون الثاني 2026: 154885 أسطوانة.
يوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026: 190590 أسطوانة.
يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026: حوالي 255000 أسطوانة.
الأربعاء 14 كانون الثاني 2026: من المتوقع أن يصل العدد إلى نحو 200000 أسطوانة.

وبحسب هذه الأرقام، فإن الاستهلاك الإجمالي للأسطوانات خلال الأيام الأربعة من المنخفض الجوي بلغ (980670) أسطوانة غاز، ما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على الغاز في مختلف المحافظات.

وأكد بشايرة أن محطات الغاز تتابع حالة الإمداد بشكل مستمر، مع الالتزام بتأمين مخزون كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الوضع تحت السيطرة، وأنه لا توجد أي شكاوى تتعلق بنقص الغاز في المحطات الثلاث.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

فن ومشاهير بعد أخبار تدهور حالتها الصحية.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

وزارة الصناعة والتجارة

أخبار محلية الصناعة والتجارة: 1425 شكوى استقبلتها حماية المستهلك العام الماضي

غ

منوعات 2 مليون مخدوع.. كشف حقيقة المؤثرة نيا نوار صاحبة لقب أجمل فتاة في العالم

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تكشف عن موعد الانتهاء من تجهيز الملعب الجديد في عمره

سلطة وادي الاردن: ٢٥ مليون م٣ دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير

أخبار محلية سلطة وادي الاردن: 25 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير

مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات

أخبار محلية مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات

المعايطة: قرار ترامب لن يؤثر على الأردن .. حظر الإخوان حُسم منذ سنوات

خاص بالوكيل المعايطة: قرار ترامب لن يؤثر على الأردن .. حظر الجماعة حُسم منذ سنوات

ع

شؤون برلمانية القبلان: شركات الكهرباء تتغول على المواطن الأردني



 






الأكثر مشاهدة