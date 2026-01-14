الأردن .. نحو مليون أسطوانة طلبات الغاز منذ بداية الاسبوع الحالي

11:50 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم مصفاة البترول الأردنية، حيدر البشايرة لـ"الوكيل الإخباري"، أن كميات أسطوانات الغاز المعبأة في محطات المملكة الثلاث في عمان وإربد والزرقاء شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الأربعة الماضية، مع تزايد الطلب من المواطنين للتدفئة والطهي نتيجة المنخفض الجوي.





وبلغ طلبات اسطوانات الغاز منذ بداية الاسبوع الحالي نحو مليون اسطوانة ، حيث ساهم انخفاض درجات الحرارة الى ارتفاع الطلب لغايات التدفئة والطهي وجاءت الارقام على النحو التالي :



يوم السبت 10 كانو الثاني 2026 : تم تعبئة (180202) اسطوانة

يوم الأحد 11 كانون الثاني 2026: 154885 أسطوانة.

يوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026: 190590 أسطوانة.

يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026: حوالي 255000 أسطوانة.

الأربعاء 14 كانون الثاني 2026: من المتوقع أن يصل العدد إلى نحو 200000 أسطوانة.



وبحسب هذه الأرقام، فإن الاستهلاك الإجمالي للأسطوانات خلال الأيام الأربعة من المنخفض الجوي بلغ (980670) أسطوانة غاز، ما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على الغاز في مختلف المحافظات.



وأكد بشايرة أن محطات الغاز تتابع حالة الإمداد بشكل مستمر، مع الالتزام بتأمين مخزون كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن الوضع تحت السيطرة، وأنه لا توجد أي شكاوى تتعلق بنقص الغاز في المحطات الثلاث.

