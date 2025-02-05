الأردن .. هيئة الطاقة تعتمد "الكاشف" لضبط الغُش بالمحروقات

11:18 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719427 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اعتمدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن مادة جديدة لكشف التلاعب بالمحروقات في المحطات وصهاريج النقل تُسمى "الكاشف"، وفقًا للناطق الإعلامي باسم الهيئة الدكتورة تحرير القاق. اضافة اعلان





وقالت القاق في تصريح لـ "الوكيل الإخباري" إن مادة "الكاشف" تم اعتمادها من قبل الهيئة مؤخرًا، وتأتي ضمن آلية الرقابة على محطات المحروقات في الأردن لضمان جودة المشتقات النفطية والكشف عن أي عيوب أو محاولة تلاعب أو خلط بين المشتقات النفطية.



وأوضحت القاق أن مادة "الكاشف" تمكّن الهيئة من كشف أي عيوب أو محاولة تلاعب أو خلط بين مادة الكاز وأنواع السولار المستخدمة في السوق المحلي (يورو 3، يورو 5، الديزل المحلي) بشكل فوري، بالإضافة إلى ضمان التأكد من جودة المشتقات النفطية وتطابقها مع المواصفات المعتمدة.



ولفتت إلى أن الجولات الرقابية التي تنفذها الهيئة بيّنت وجود التزام عام من قبل محطات المحروقات في المملكة سواء من حيث السعر المعلن من قبل الحكومة لكل مادة من المشتقات النفطية أو من حيث الجودة والالتزام بالمواصفة القياسية المعتمدة، مشيرة إلى أن أي مخالفات يتم ضبطها من خلال الجولات التفتيشية والرقابية يتم التعامل معها وفقًا لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة.

