الأردن ينتخب.. إقبال على التصويت وكثافة مرورية.. ودعوات للمشاركة الفاعلة

مراكز الاقتراع في مختلف مناطق المملكة شهدت اقبالا كبيرا منذ اللحظات الأولى لفتح الصناديق، فيما تواجدت الاجهزة الأمنية على مداخل المراكز لحمايتها ضمن واجبات مؤسسات الدولة الأمنية لحفظ العملية الانتخابية.
شوارع المملكة بدات تدريجيا تشهد كثافة مرورية وخصوصا قرب وفي الطرث المؤدية إلى مراكز الاقتراع.
الساعات الاولى كانت مبشرة بان تجرى الانتخابات بيسر وسهولة وأن تشهد إقبالا من المواطنين، وهذا الذي تعول عليه الدولة الأردنية بان يخرج المواطنين من قالب الامتناع إلى المشاركة الفعلية في اختيار ممثليهم بالبرلمان.
ويامل الأردنيون أن يكون المجلس النيابي 20 مختلفا بكل تفاصيله عن ما سبقه من مجالس كان لها ما لها وعليها ما عليها من ملاحظات
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