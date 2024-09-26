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الأردن يوقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب مرض فطري

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-09-2024 02:07 م

الوكيل الإخباري-  ليلى القرشي- أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة، سعدي أبو حماد، أنه تم وقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب اكتشاف مرض فطري.

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وبيّن أبو حماد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" انه تم ايقاف استيراد محصول البطاطا حاليا ً من لبنان نظرا لاكتشاف بعض الكميات المصابة بالمرض وارجاعها الى مصدرها . 


وأضاف  ابو حماد بأن الأردن استورد قبل  نحو أسبوعين 1200 طن من البطاطا اللبنانية، جميعها سليمة وخضعت للفحص اللازم .


ولفت أبو حماد أن السوق المحلية تعتمد حاليًا على الإنتاج المحلي من محصول البطاطا، موضحًا أن أسعار البطاطا عالميًا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.

 
gnews

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