الأردن يوقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب مرض فطري

وبيّن أبو حماد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" انه تم ايقاف استيراد محصول البطاطا حاليا ً من لبنان نظرا لاكتشاف بعض الكميات المصابة بالمرض وارجاعها الى مصدرها .
وأضاف ابو حماد بأن الأردن استورد قبل نحو أسبوعين 1200 طن من البطاطا اللبنانية، جميعها سليمة وخضعت للفحص اللازم .
ولفت أبو حماد أن السوق المحلية تعتمد حاليًا على الإنتاج المحلي من محصول البطاطا، موضحًا أن أسعار البطاطا عالميًا تشهد ارتفاعًا ملحوظًا.
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