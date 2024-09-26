الأردن يوقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب مرض فطري

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة، سعدي أبو حماد، أنه تم وقف استيراد البطاطا من لبنان بسبب اكتشاف مرض فطري.

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وبيّن أبو حماد اليوم الخميس لـ "الوكيل الإخباري" انه تم ايقاف استيراد محصول البطاطا حاليا ً من لبنان نظرا لاكتشاف بعض الكميات المصابة بالمرض وارجاعها الى مصدرها .



وأضاف ابو حماد بأن الأردن استورد قبل نحو أسبوعين 1200 طن من البطاطا اللبنانية، جميعها سليمة وخضعت للفحص اللازم .