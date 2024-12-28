الأردن.. 126 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

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وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 125ألفا و600 جلسة محاكمة عن بعد خلال 11 شهرا، فيما عقدت نحو 12 ألفا و400 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.



وأظهرت الأرقام أنه تم تنفيذ 3478 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام، منها 106 خلال الشهر الماضي.