الأردن.. 126 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام

وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 125ألفا و600 جلسة محاكمة عن بعد خلال 11 شهرا، فيما عقدت نحو 12 ألفا و400 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.
وأظهرت الأرقام أنه تم تنفيذ 3478 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام، منها 106 خلال الشهر الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يمدد احتجاز الطبيب الاردني البلوي
-
خبير عسكري يوضح أسباب لجوء المقاومة لعمليات الطعن شمال غزة
-
ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته في اربد وينهي حياته
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
-
أمانة عمّان توضح حول شكاوى تأخر صرف مستحقات صندوق التكافل
-
شاهد : احتراق مركبة في وسط الشارع بعمان - فيديو
-
شركة زين: قيم شحن الاشتراكات المدفوعة مسبقاً لم تتأثر
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يوضح حقيقة انتشار مرض تنفسي جديد في الأردن