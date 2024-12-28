 
السبت 2024-12-28 01:58 م
 

الأردن.. 126 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام

ا
أرشيفية
السبت، 28-12-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 125ألفا و600 جلسة محاكمة عن بعد خلال 11 شهرا، فيما عقدت نحو 12 ألفا و400 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.

وأظهرت الأرقام أنه تم تنفيذ 3478 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام، منها 106 خلال الشهر الماضي.

 

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من افتتاح البازار

أخبار محلية افتتاح بازار الصناعات البيتية الخيري لملتقى "همم" في مدينة الحسن للشباب

تعبيرية

فيديو منوع سعودي يشارك معادلة بسيطة لحساب استهلاك الأجهزة الكهربائية قبل الشراء

المفرق

أخبار محلية زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أرشيفية

عربي ودولي وفد أمني بحريني يصل دمشق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يشارك في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك مع دول الخليج في مجال الشباب

ارشيفية

أخبار محلية الأرصاد :هطولات مطرية غزيرة تركزت في محافظة إربد

لقطة من الفيديو

فيديو منوع طريقة إضافة التوقيع في برنامج الوورد

قوات الاحتلال نسفت عددا من المباني السكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة

فلسطين 3 مجازر في غزة ومرضى مستشفى كمال عدوان يصارعون الموت



 




الأكثر مشاهدة