الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح آل خطاب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن فترة رمضان تتزامن مع “خمسينية الشتاء” ومن ضمنها "سعد الذابح"، ما يعني استمرار انخفاض درجات الحرارة وبقاء الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة.
وأشار إلى أن شهر شباط يُعد من الأشهر النشطة مناخيًا في الأردن، نظرًا لما يشهده عادةً من تأثيرات جوية ومنخفضات وما يرافقها من هطولات مطرية وفرص لتساقط لثلوج .
وبيّن أن شهر شباط يحتل المرتبة الثانية من حيث احتمالية تساقط الثلوج من الناحية المناخية في المملكة، مع التأكيد على أن التوقعات تعتمد على المعطيات الجوية المتغيرة أولًا بأول.
