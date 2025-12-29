الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن النماذج العددية تشير إلى أن شهر رمضان سيأتي هذا العام بأجواء باردة وماطرة، متوقعًا أن تكون كميات الهطول المطري حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وذلك حتى موعد الاعتدال الربيعي في 20 آذار.



وأوضح آل خطاب لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن فترة رمضان تتزامن مع “خمسينية الشتاء” ومن ضمنها "سعد الذابح"، ما يعني استمرار انخفاض درجات الحرارة وبقاء الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة.



وأشار إلى أن شهر شباط يُعد من الأشهر النشطة مناخيًا في الأردن، نظرًا لما يشهده عادةً من تأثيرات جوية ومنخفضات وما يرافقها من هطولات مطرية وفرص لتساقط لثلوج .



وبيّن أن شهر شباط يحتل المرتبة الثانية من حيث احتمالية تساقط الثلوج من الناحية المناخية في المملكة، مع التأكيد على أن التوقعات تعتمد على المعطيات الجوية المتغيرة أولًا بأول.

اضافة اعلان