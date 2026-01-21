الأرصاد الجوية تنفي تأثر المملكة بعاصفة ثلجية خلال الأيام المقبلة

وأكدت في تصريح لموقع الوكيل الإخباري أن المعلومات الجوية يجب أن تؤخذ حصراً من إدارة الأرصاد الجوية، محذرة من الاعتماد على أخبار غير دقيقة يتم تداولها بهدف إثارة الانتباه أو لتحقيق أغراض تجارية.
ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة المصادر الرسمية والمعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة، تجنباً للإشاعات والتضليل.
