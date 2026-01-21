الأرصاد الجوية تنفي تأثر المملكة بعاصفة ثلجية خلال الأيام المقبلة

08:38 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفت الأرصاد الجوية صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المنصات حول تأثر المملكة بعاصفة ثلجية خلال الأيام القادمة.





وأكدت في تصريح لموقع الوكيل الإخباري أن المعلومات الجوية يجب أن تؤخذ حصراً من إدارة الأرصاد الجوية، محذرة من الاعتماد على أخبار غير دقيقة يتم تداولها بهدف إثارة الانتباه أو لتحقيق أغراض تجارية.



ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة المصادر الرسمية والمعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة، تجنباً للإشاعات والتضليل.

