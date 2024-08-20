الأرصاد الجوية: لا موجات حارة تؤثر على الأردن حتى نهاية آب

الوكيل الإخباري- أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أنه لا يوجد حتى اللحظة اي مؤشرات لموجات حر حتى نهاية الشهر آب الحالي.



وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة ستكون حول أو أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.



وحول أعلى درجة حرارة سجلها الأردن في شهر آب، بين آل خطاب انه في تاريخ 20/8/2010 بلغت درجات الحرارة 48,8 مئوية، مشيرا إلى أن أدنى درجة حرارة وصلت إلى 4 درجات مئوية بتاريخ 31/ 8/ 1974.



وأشار إلى أن في أواخر شهر آب وبداية شهر أيلول يظهر نجم سهيل في سماء الاردن، وهو الوقت الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالانخفاض بشكل طبيعي في العديد من المناطق في شبه الجزيرة العربية و اجزاء من بلاد الشام وشمال افريقيا .

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