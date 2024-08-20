الأرصاد الجوية: لا موجات حارة تؤثر على الأردن حتى نهاية آب

وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" إن درجات الحرارة ستكون حول أو أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.
وحول أعلى درجة حرارة سجلها الأردن في شهر آب، بين آل خطاب انه في تاريخ 20/8/2010 بلغت درجات الحرارة 48,8 مئوية، مشيرا إلى أن أدنى درجة حرارة وصلت إلى 4 درجات مئوية بتاريخ 31/ 8/ 1974.
وأشار إلى أن في أواخر شهر آب وبداية شهر أيلول يظهر نجم سهيل في سماء الاردن، وهو الوقت الذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالانخفاض بشكل طبيعي في العديد من المناطق في شبه الجزيرة العربية و اجزاء من بلاد الشام وشمال افريقيا .
وبين أن ظهور نجم سهيل لا يسبب بشكل مباشر بانخفاض درجات الحرارة، بل هو مؤشر على أن فصل الصيف الحار يقترب من نهايته.
وتحذّر دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وحدوث الجفاف في وقت الذروة.
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