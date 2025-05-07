الأربعاء 2025-05-07 11:51 ص
 

الأرصاد تكشف عن موعد دخول الصيف وانحسار موسم الأمطار

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-05-2025 11:04 ص
الوكيل الإخباري-  قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب بأن الأيام القادمة قد تحمل في طياتها منخفضات خماسينية أو انخفاض في درجات الحرارة .اضافة اعلان


وأشار لـ "الوكيل الإخباري" أن  دخول شهر يونيو سيعني بداية الصيف بشكل رسمي وانخفاض احتمالية المرور بحالات عدم استقرار جوي .
 
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