الأرصاد تكشف عن موعد دخول الصيف وانحسار موسم الأمطار

وأشار لـ "الوكيل الإخباري" أن دخول شهر يونيو سيعني بداية الصيف بشكل رسمي وانخفاض احتمالية المرور بحالات عدم استقرار جوي .
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