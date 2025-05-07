الأرصاد تكشف عن موعد دخول الصيف وانحسار موسم الأمطار

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الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب بأن الأيام القادمة قد تحمل في طياتها منخفضات خماسينية أو انخفاض في درجات الحرارة . اضافة اعلان





وأشار لـ "الوكيل الإخباري" أن دخول شهر يونيو سيعني بداية الصيف بشكل رسمي وانخفاض احتمالية المرور بحالات عدم استقرار جوي .