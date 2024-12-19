الأرصاد توضح حول سقوط زخات البرد غداً الجمعة

12:31 م

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية أيمن صبح بأن حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة غداً الجمعة لن يطول تأثيرها عن 15 ساعة في المملكة . اضافة اعلان





وبين صبح لـ "الوكيل الإخباري" بأن الأمطار وزخات البرد المتوقع هطولها لن تكون منتظمة في جميع مناطق المملكة ، وهو ما يعني بأن هطول البرد تحديداً لن يكون متوقعاً بشكل كبير في حالة عدم الاستقرار القادمة .



ودعا صبح لأخذ الحيطة والحذر من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، إضافة لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة والغبار في مناطق البادية ، كما حذر من خطر الانزلاق على الطرق المبتلة.

