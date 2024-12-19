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الأرصاد توضح حول سقوط زخات البرد غداً الجمعة

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 19-12-2024 12:31 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية أيمن صبح بأن حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة غداً الجمعة لن يطول تأثيرها عن 15 ساعة في المملكة .اضافة اعلان


وبين صبح لـ "الوكيل الإخباري" بأن الأمطار وزخات البرد المتوقع هطولها لن تكون منتظمة في جميع مناطق المملكة ، وهو ما يعني بأن هطول البرد تحديداً لن يكون متوقعاً بشكل كبير في حالة عدم الاستقرار القادمة .

ودعا صبح لأخذ الحيطة والحذر من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، إضافة لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة والغبار في مناطق البادية ، كما حذر من خطر الانزلاق على الطرق المبتلة.
 
gnews

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